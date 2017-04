OL : La rumeur Monchi enfle à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Depuis quelques heures, la rumeur fait de Monchi le possible futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Selon PSG United, l'OL s'est positionné sur le désormais ancien homme fort de Séville annoncé aussi à la Roma et à Paris.

A l'initiative de Gérard Houllier, il y a du mouvement actuellement au sein de l'organisation du club de Jean-Michel Aulas, et c'est dans ce cadre que l'OL pourrait voir débarquer le célèbre Monchi. Via un tweet (ci-dessous), PSG United a lancé une petite bombe au sein de la communauté des supporters de l'Olympique Lyonnais ce mardi et depuis tout le monde s'emballe.

Car lorsque l'ancien dirigeant de Séville a évoqué ces derniers jours des contacts avec un club français, tout le monde a pensé d'abord au Paris Saint-Germain. Mais selon le compte Twitter spécialisé dans les infos du PSG, et qui est généralement bien informé, Monchi parlait de l'Olympique Lyonnais et pas de Paris. De quoi alimenter les fantasmes, même si ce dernier est toujours considéré plus proche de l'AS Rome que de la Ligue 1.