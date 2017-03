OL : La remontada sur Nice, ce joueur y croit à fond

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Défait par le PSG le week-end avant la pause internationale, l’Olympique Lyonnais a vu Nice s’éloigner un peu plus. A huit journées de la fin, mais avec un match retard, les Rhodaniens se retrouvent à tout de même 14 longueurs des Aiglons. De quoi décourager même le président Aulas, qui ne croit plus réellement à cette troisième place, en dépit d’Azuréens qui tirent la langue en cette fin de saison. Pour retrouver de l’optimisme, il faut aller écouter Emanuel Mammana, qui estime que son équipe peut tout simplement gagner tous les matchs de cette fin de saison, et pourquoi pas coiffer le Gym sur le poteau.

« J’ai la foi et je veux croire en nos chances d’arriver à cette troisième place. Il nous faut pour cela gagner tous nos matchs jusqu’à la fin et nous en sommes capables. Rien n’est joué. Tant que mathématiquement c’est possible, il faut le vouloir. Je savais que c’était un championnat relevé. Marcielo Bielsa m’en avait parlé et je m’attendais à ce genre de défis », a confié à OL TV le défenseur argentin, qui a visiblement été briefé sur les fins de saison en boulet de canon que Lyon parvient à réaliser ces dernières saisons.