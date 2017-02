OL : La L1 progresse... sauf Aulas constate Riolo

Dans : OL, Ligue 1.

Alors qu'il donne un bon point à la Ligue 1 pour son embellie soudaine, Daniel Riolo a tenu à remettre en place Jean-Michel Aulas, le président de l'OL qui ne suivrait pas le bon wagon...

Cette saison, le championnat de France a fière allure. Si Monaco et Paris font logiquement la course en tête grâce à un projet enclenché depuis plusieurs saisons, Nice se bat avec ses armes sur la troisième place du podium. Derrière, l'OL est toujours là avec son magnifique Parc OL et un premier gros investissement au mercato avec Memphis Depay. Et les jolis projets marseillais et lillois font espérer un avenir encore plus radieux. Cet avis, Daniel Riolo le partage pleinement. S'il estime que la Ligue 1 avance, notamment grâce à la présence d'entraîneurs étrangers, l’éditorialiste avoue cependant que Jean-Michel Aulas, lui, stagne dangereusement. Et en critiquant quelque peu l'arrivée de Bielsa au LOSC, en sortant notamment du lot les derniers coups tordus de l'entraîneur argentin à l'OM, il a même perdu une occasion de se taire, selon Riolo.

« L’idée que notre L1 ne cesse de promettre de belles choses. Les nouveaux projets, les nouvelles ambitions, la morosité qui a duré des années semble devoir nous quitter. Bielsa va revenir en L1 et quand on sait ce qu’il a apporté à l’OM et à la L1, c’est immense. On l’aime ou pas, il fait bien jouer ses équipes et les adversaires. En L1, il croisera, Emery, Jardim, Favre, Garcia, Conceiçao et des entraîneurs français qui vont devoir élever leur niveau, bosser et faire bosser les joueurs. La L1 avance, il était temps ! Il reste juste l’irréductible Aulas. Lui semble ne rien avoir compris. Il persiste dans une attitude « franchouille » grotesque. On lui demande ce qu’il pense du retour de Bielsa, il répond abandon de l’OM (de son « ami » Labrune ?) et glacière. Le pauvre n’a toujours rien compris au film qui passe devant lui. Tout le monde change d’avis, tout le monde prend conscience, mais lui non. Il ne lui manque plus que d’aller se faire fesser avec son ami Le Graët à l’élection de la FFF et il sera temps pour lui de passer à autre chose… », a lancé, sur son blog RMC, Riolo, qui estime donc qu'Aulas va droit dans le mur avec l'OL s'il continue sur sa lancée.