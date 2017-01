OL : La Juve ne le lâche pas, Tolisso annonce sa décision

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Très apprécié en Serie A depuis quelques mois, Corentin Tolisso (22 ans) figure toujours sur les tablettes de la Juventus Turin.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, cela rappelle forcément le scénario du dernier mercato estival, lorsque Naples avait quasiment bouclé le transfert du milieu de terrain. Rappelons que l’international Espoirs français avait finalement refusé l’invitation au dernier moment. Cette fois, il y aura moins de suspense puisque Tolisso, flatté par l’approche du quintuple champion d'Italie, a décidé de rester à l’OL jusqu’à la fin de la saison.

« C'est un club historique. C'est un club très important en Europe. Un très, très grand club qui a gagné le championnat italien à de nombreuses reprises, et qui reste sur quatre ou cinq titres consécutifs... Donc ça fait toujours plaisir quand un club comme ça s'intéresse à nous, a reconnu le joueur formé à Lyon dans un entretien accordé à beIN Sports. Mais je suis à l'Olympique Lyonnais, je vais y faire ma deuxième partie de saison et je vais me donner à fond avec l'OL jusqu'à la fin de l'année. » Le président Jean-Michel Aulas n’a donc pas de souci à se faire pour Tolisso, jusqu’à l’été prochain...