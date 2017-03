OL : L’insultante fouille des fans lyonnais à Rome

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Les supporters lyonnais habitués à se déplacer en Europe pour suivre leur équipe savent qu’en Espagne et en Italie, l’accueil des fans adverses n’est pas franchement cordial.

A Séville, des sympathisants de l’OL s’étaient tout simplement faits matraquer par la police locale, sous les yeux de représentants du club et sans que cela ne dérange grand-monde. Ce jeudi à Rome, aucun incident n’a été à déplorer, mais une fois encore, le comportement de la police locale n’a pas été glorieux, et même humiliant. Certains supporters lyonnais ont été fouillés à six reprises, et à l’entrée de la ville, ces derniers ont été parqués pendant plus d’une heure trente, et la fouille a été encore plus poussée que prévue.

« On a enchaîné trois fouilles, dont deux avec des palpations poussées. Pour la troisième, il a fallu passer dans un Algeco à deux ou trois à la fois et on nous a demandé de baisser pantalon et caleçon. C’était à la fois ridicule et assez humiliant. Certains ont même dû écarter les fesses », explique Hugo, supporter lyonnais qui a fait le déplacement officiel avec OL Voyages, dans les colonnes de 20 Minutes.