OL : L'agent de Mateta dément la possibilité d'un prêt au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Arrivé dans les derniers moments du mercato d'été à l'Olympique Lyonnais, les négociations ayant été longues entre l'OL et Châteauroux, Jean-Philippe Mateta n'a pas réellement encore eu l'occasion de montrer son talent sous le maillot rhodanien. En effet son temps de jeu total a été de 15 minutes lors de la première moitié de saison, l'attaquant de 19 ans prenant part à la victoire de Lyon contre Montpellier lors de sixième journée de Ligue 1. Pas de quoi permettre d'en savoir plus sur un joueur qui ressemble surtout à un pari sur l'avenir.

Alors, ce dimanche, Le Progrès a laissé entendre que Jean-Philippe Mateta pourrait être prêté lors du mercato d'hiver, histoire d'emmagasiner de l'expérience ailleurs qu'à l'Olympique Lyonnais, les perspectives n'étant pas très roses pour lui dans les mois qui viennent. Mais, interrogé par FootMercato, l'agent de l'ancien attaquant castelroussin a clairement fait comprendre que ce prêt n'était pas du tout dans l'air du temps, et pour cause. En effet, Jean-Philippe Mateta a déjà joué cette saison pour Châteauroux en National, et pour l'Olympique Lyonnais, et légalement il ne peut pas prétendre porter le maillot d'un troisième club lors de cette saison 2016-2017. Affaire réglée.