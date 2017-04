OL : Genesio va payer l’addition en juin annonce Larqué

Dans : OL, Ligue 1.

Si Lyon a encore un énorme objectif de fin de saison avec l’Europa League, en ce qui concerne le championnat, aller chercher le podium est désormais impossible. Une grosse déception pour le club rhodanien, comme le constate Jean-Michel Larqué. Pour le consultant de RMC, il est inconcevable que Lyon se retrouve à une quinzaine de points d’un club comme Nice, et cela représente un énorme échec. Une faillite qui aura des conséquences car Larqué voit bien Jean-Michel Aulas prendre quand même une décision radicale à l’heure de faire le bilan.

« Aulas aurait peut-être aimé connaître un meilleur parcours en Ligue des champions, même si désormais celui effectué en Ligue Europa est réalisé de belle manière. Mais en championnat, incontestablement, c’est une saison ratée pour Lyon quand on voit ce qu’ils sont capables de faire de manière trop alternative. Ils devraient être mieux qu’ils ne sont et devraient être supérieurs à Nice. Mais vis-à-vis de Genesio, Aulas ne se voile pas la face. Il sait très bien qu’à la fin de la saison, au moment de faire les bilans, dans sa tête trottera l’idée d’un possible changement de coach. Il prendra sa décision tout seul, en son âme et conscience. Et quoi qu’en disent les réseaux sociaux, s’il considère que le bout de chemin avec Genesio devra s’arrêter le 31 mai, il s’arrêtera le 31 mai », a annoncé l’ancien capitaine des Verts, persuadé que l’OL ne peut pas se permettre une saison en dehors du podium.