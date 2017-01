OL : Genesio parle de titre, Pierre Ménès le reprend de volée

Dans : OL, Ligue 1.

Juste après avoir évoqué son ambition de participer à la course au titre, Bruno Genesio a vu son équipe faillir à domicile face à Lille, avec une défaite 1-2 qui fait très mal. Avant cela, Lyon venait de sortir un gros match contre l’OM, et entre son match en retard, sa dynamique retrouvée, la perte de vitesse de Nice et le choc entre le PSG et l’ASM, le coach lyonnais s’était fixé des objectifs élevés. Comme toujours avec ce genre de propos ambitieux, c’est à double tranchant et Pierre Ménès s’est chargé de lui rappeler que cela avait été une belle erreur d’évoquer la course au titre avec une formation aussi irrégulière.

« En parlant de Lyon, on pensait que les Rhodaniens allaient prendre les trois points contre Lille, d'autant plus que la veille, Genesio avait parlé du titre en conférence de presse. Bien mal lui en a pris puisque son équipe a fait un faux match. Même s'ils ont eu des opportunités, ses protégés ont une nouvelle fois souffert au milieu de terrain où il n'y avait que Gonalons et Tolisso. C'est bien gentil de jouer avec quatre éléments offensifs mais il faut qu'il y ait un petit peu d'équilibre et ce n'était pas le cas contre les Dogues. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je le dis. Sur le premier but, Yanga-Mbiwa est coupable d'un manque de concentration évident et le deuxième est inscrit sur un penalty concédé par Valbuena. Ça n'aide pas mais quoi qu'il en soit, c'est un sacré coup d'arrêt pour Lyon, qui ne profitera pas du résultat du match entre le PSG et Monaco », a livré le consultant de Canal+, qui estime que le pari de faire jouer son escouade offensive est en train de déséquilibrer la formation lyonnaise dans son aspect défensif.