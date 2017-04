OL : Genesio n'est pas terrorisé par le classement actuel de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais reste sur deux journées de Ligue 1 sans avoir marqué le moindre point, puisqu'après l'annulation du match à Bastia, l'OL s'est incliné contre Monaco. En attendant de savoir ce que la LFP décidera pour la rencontre face aux Corses, le club rhodanien a reculé d'une place au classement, Bordeaux lui étant passé devant, et l'OM n'est désormais plus qu'à deux longueurs. Mais ce mercredi, avant le déplacement de vendredi au stade Raymond-Kopa, Bruno Genesio n'a pas semblé plus inquiet que cela face à la situation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.

« Le championnat est important et on doit garder cette quatrième place. On a notre destin entre les mains, on doit donc gagner à Angers (…) Le classement ne veut rien dire pour l'instant parce qu'on a un match en retard. Il n'y a pas de panique. On veut juste atteindre cette quatrième place qui qualifiera le club pour une 21e Coupe d'Europe d'affilée. Je me dis qu'on peut finir quatrième et gagner la Ligue Europa, ce serait une très bonne saison. On raisonne comme ça, plutôt que de penser qu'on peut tout perdre, a confié Bruno Genesio, qui espère toutefois que la rencontre Bastia-OL sera vite reprogrammée…ou pas. Il y a une crainte avec cette rencontre face à Bastia, parce que ça rajouterait un match supplémentaire entre la 37e et la 38e journée, et une rencontre supplémentaire avant une éventuelle finale de Ligue Europa. Mais on ne connait pas la décision, on la commentera quand elle tombera. »