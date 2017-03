OL : Fékir réfléchit aussi à partir au mercato

Dans : OL, Mercato.

Progressivement de retour à un niveau proche de celui qu’il a connu avant sa grave blessure au genou, Nabil Fékir pourrait bien réfléchir à un départ de Lyon cet été.

Plusieurs cadres pourraient changer d’air à l’image des possibles départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, dont il est beaucoup question. Mais sous contrat jusqu’en 2020, Nabil Fékir réfléchirait à profiter de ce mercato estival annoncé comme très agité du côté de Lyon pour l’été prochain. Selon Football365, l’international tricolore « ne serait pas forcément heureux » à Lyon et serait prêt à écouter les offres des clubs étrangers, son désir de rejoindre un club allemand, espagnol ou anglais était affiché de longue date.

Néanmoins, l’opération semble compliquée à mener à bout. Tout d’abord parce que la formation de Jean-Michel Aulas ne va pas trop vouloir s’affaiblir, alors qu’outre Lacazette, Valbuena pourrait aussi changer d’air à un an de la fin de son contrat en raison de son copieux salaire. Ensuite car Nabil Fékir n’a plus la même valeur marchande que lorsqu’il avait littéralement explosé lors de la saison 2014-15 et qu’il affolait, à 21 ans, les plus grosses écuries européennes. S’il a toujours la cote, notamment auprès du FC Séville, le Lyonnais pourrait tout de même miser sur une nouvelle saison à Lyon avec l’espoir de cartonner pour avoir un meilleur choix lors de l’été 2018.