OL : Fekir et Lopes au top... Les notes de l'OL dans FIFA 18 !

La date de sortie de FIFA 18 approche (29 septembre prochain) et EA SPORTS continue de semer des indices un peu partout sur la toile pour faire monter la sauce. Après avoir dévoilé les notes des 100 meilleurs joueurs, ce sont les statistiques des joueurs par équipes qui fuitent peu à peu. Après le Paris Saint-Germain, les notes de l’effectif de l’Olympique Lyonnais ont été dévoilées. Sans surprise, Anthony Lopes, Nabil Fekir et Memphis Depay sont les joueurs les mieux notés d’un effectif auquel seront rajoutés, à la sortie du jeu, Tanguy Ndombele et Pape Cheikh Diop.

Gardiens : Lopes (83), Gorgelin (67)

Défenseurs : Rafael (79), Marcelo (79), Tete (77), Marçal (77), Morel (74), Diakhaby (74), Mendy (68), Nganioni (66)

Milieux : Tousart (78), Grenier (75), Ferri (75), Aouar (67), Martins-Pereira (64)

Attaquants : Fekir (82), Depay (80), Traoré (78), Mariano Diaz (76), Cornet (73), Maolida (66), Gouiri (64)