OL : Et si Ghezzal signait finalement à...Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a espéré jusqu'au dernier moment, mais cela ne s'est pas concrétisé, Rachid Ghezzal est un joueur libre depuis le 1er juillet. L'international algérien peut donc signer où il le souhaite, et à priori les contacts ne manquent pas pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, notamment en Italie. Mais, si plusieurs clubs semblaient être rapidement entrés en action pour faire venir Rachid Ghezzal lors de ce mercato, la presse transalpine est beaucoup plus prudente depuis quelques jours, surtout depuis que l'AS Rome a mis le milieu de terrain en plan B

Et ce mercredi, nos confrères italiens relaient des rumeurs selon lesquelles, à l'image de Thiago Motta au PSG, Rachid Ghezzal pourrait finalement signer un nouveau contrat avec l'OL. On le sait le joueur avait été à deux doigts d'accepter l'offre transmise il y a quelques semaines par Jean-Michel Aulas, mais cela avait capoté. Le temps ayant un peu passé, les choses pourraient s'être apaisées entre les deux camps et une fin heureuse est envisageable. C'est du moins ce que l'on pense de l'autre côté des Alpes. Pourquoi pas...