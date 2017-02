OL : En difficulté à Lyon, Genesio se régale avec le PSG

Dans : OL, PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Représentant du football français en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain récolte les félicitations des pensionnaires de Ligue 1 après son exploit.

Même son principal concurrent, l’AS Monaco, a tenu à saluer la performance du champion de France, vainqueur contre le FC Barcelone (4-0) mardi en huitième de finale aller. « La victoire du PSG, c’est une nouvelle démonstration de la qualité du foot français, a confié l’entraîneur Leonardo Jardim. Je défends toujours le championnat français, qui est très compétitif avec beaucoup de très bons joueurs. » Du côté de l’Olympique Lyonnais, c’est Bruno Genesio qui a commenté la prestation du club francilien.

En difficulté avec son groupe qu’il juge perfectible dans l’état d’esprit, le coach des Gones a savouré cette rencontre. « J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe dont l’état d’esprit a été exemplaire, a-t-il encensé. Le PSG a montré qu’il pouvait battre n’importe qui et je lui souhaite d’aller le plus loin possible. Mais, on sait qu’un parcours en coupe comporte une grosse part d’aléatoire. » Un bel exemple pour l’OL avant son 16e de finale aller de l’Europa League contre l’AZ Alkmaar ce jeudi (19h).