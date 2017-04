OL : Des changements aussi à la cellule de recrutement de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Comme pour chaque club, le recrutement de l'Olympique Lyonnais est parfois très judicieux, et parfois totalement raté. Mais forcément, il est facile de réécrire l'histoire après coup et chaque supporter se sent capable de faire mieux que les gens chargés de cette mission. Patron de la cellule recrutement de l'OL, Florian Maurice n'échappe pas à ces critiques, mais selon L'Equipe l'ancien joueur ne devrait désormais plus être le seul en charge de ce gros dossier au sein du club de Jean-Michel Aulas. S'il restera à son poste, Maurice recevra des soutiens.

Car si l'Olympique Lyonnais a décidé de changer des choses au sein du centre de formation, avec notamment le départ de Stéphane Roche, il y aura également du mouvement au sein de l'équipe en charge de trouver les bons coups du mercato. « Au niveau du recrutement, une profonde réorganisation devrait également avoir lieu. Florian Maurice a longtemps été esseulé, chargé de prospecter et même parfois de superviser les adversaires européens. Une tâche quasi impossible pour l’ancien attaquant. Il a déjà reçu le renfort d’un nouveau recruteur, Michel Rouquette, proche de Gérard Houllier. Rouquette a été débauché de Montpellier, l’été dernier. Maurice devrait recevoir l’aide d’au moins deux autres scouts », précisent nos confrères, qui affirme que Gérard Houllier, en charge d'une mission d'étude, s'est également penché sur le recrutement du centre de formation afin que l'OL détecte encore plus efficacement les meilleurs jeunes.