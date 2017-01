OL : Depay qui signe, c'est le retour du grand Lyon annonce Aulas

Dans : OL, Mercato.

Alors que la signature de Memphis Depay doit se régler dans les prochaines heures, le président Jean-Michel Aulas a estimé que ce recrutement était un signe fort envoyé par l'Olympique Lyonnais.

Plus d'un an après l'ouverture de son Parc OL, le club rhodanien s'apprête à franchir un nouveau pallier en recrutant une star du football mondial. Memphis Depay va effectivement être transféré de Manchester United pour 16,5 ME afin de signer un contrat longue durée avec Lyon. Une recrue de haute voltige pour ce mercato hivernal, qui montre que l'OL est désormais passé à la deuxième étape de son nouveau projet. Après plusieurs années de purgatoire sur le marché des transferts pour financer son stade et son centre d’entraînement, les Gones peuvent à nouveau recruter de très grands joueurs dans l'objectif de regagner un premier titre depuis 2012 sur la scène nationale, voire même continentale. C'est en tout cas la volonté de Jean-Michel Aulas.

« Je pense qu’aujourd’hui l’Olympique Lyonnais a fait sa mue. On a investi pendant cinq ans, un peu comme Arsenal l’avait fait à une époque, dans un équipement de stade de grande qualité, mais aussi des conditions d’entraînement exceptionnelles. Le camp d’entraînement est ce qui se fait de mieux en Europe. Donc on va maintenant passer à la conversion de ces espérances. Avoir un grand et beau stade c’est bien, si on a à l’intérieur des joueurs vedettes qui jouent très offensif, c’est encore mieux. C’est le projet. On ne va pas se cacher. De la même manière que de 2002 à 2009 on avait fait notre trou en championnat, on va essayer de revenir au plus haut niveau progressivement. Peut-être pas cette année. Si on a l’opportunité aussi de bien jouer dans les phases finales de coupe d’Europe, on va essayer d’exister parce que c’est la vraie motivation de l’investissement de 500 millions qu’on a fait dans le stade », a lancé, sur RMC Sport, le président lyonnais, qui avoue donc que la nouvelle stratégie de l'OL est pleinement symbolisée par l'arrivée hivernale de Depay.