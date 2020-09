OL : Daniel Riolo choqué par les propos de Rudi Garcia

Dans : OL.

S’exprimant au sujet de l’avenir de Memphis Depay sur TF1 dimanche matin, Rudi Garcia a surpris les observateurs de l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, l’entraîneur des Gones a étrangement ouvert la porte à un départ de son meilleur joueur, lequel fait également office de capitaine. « Comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s’ils ont l’occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement ». Des propos qui passent mal chez les supporters, où l’on préférerait que Rudi Garcia soit déterminé à conserver Memphis Depay en affichant un message bien différent. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a indiqué qu’il faisait partie de ceux qui ont véritablement été choqués par la déclaration de Rudi Garcia, humiliante pour l’OL à ses yeux.

« Cette déclaration de Rudi Garcia est terrible pour Lyon. Si je suis le président de l’OL, je pète un câble qu’il dise un truc pareil. Je trouve que c’est humiliant pour Lyon, c’est accepté l’idée que c’est un petit club… On va me dire qu’il est lucide et qu’il ne se la raconte pas, ok. Dans ce cas, soit lucide mais ne dit rien. Il ne faut surtout pas dire ça. Car le message envoyé à n’importe quel club qui viendra dans ton club, c’est que Lyon n’est qu’un marchepied. Que tu sois lucide en te disant « ok, on n’est pas le Barça », mais que je sache, l’OL vient de faire une demi-finale. C’est comme si tu disais à tout le monde que tu avais eu de la chance de faire une demi-finale de Ligue des Champions » a fait savoir le consultant de la radio, totalement abasourdi par de tels propos de la part de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais au sujet de l’avenir de Memphis Depay.