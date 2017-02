Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d'un très bon match dimanche dernier contre Dijon, même s'il a un peu croqué, Memphis Depay a encore du chemin à faire avant d'être un cadre de l'Olympique Lyonnais. Arrivé au dernier mercato hivernal avec l'étiquette d'un joueur très onéreux, et guère efficace à Manchester United, l'attaquant néerlandais de l'OL a cependant une grosse popularité dans la capitale des Gaules. Pour preuve, ils étaient 1.500 à patienter mercredi afin d'avoir un autographe du joueur. A l'intérieur du groupe, Memphis Depay bénéficie également d'une bonne image, car il ne se ménage pas avoue Anthony Lopes.

« Memphis est déçu de ne pas pouvoir nous aider. Il est très présent dans la vie de groupe et les jours de matchs, quand il ne peut pas jouer. Il vient toujours nous voir et il nous encourage. Il s'est intégré très très vite et essaye d'apprendre la langue. Il fait énormément d'efforts pour bien se fondre dans le groupe, à l'image de ce qu'a fait Sergi Darder l'an passé », a confié, sur OL-TV, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, qui ne souhaite pas qu’on en demande trop et trop vite à Memphis Depay.