OL : Depay a déjà son chouchou dans l’effectif lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Un bout de match, une poignée de séances d’entrainement, Memphis Depay n’a bien évidemment pas encore toutes ses marques au sein de l’effectif lyonnais. Mais ce n’est pas pour rien si, toute la semaine, les techniciens lyonnais ont fait travailler spécifiquement les attaquants sur certains thèmes pour créer une relation. Et cela fonctionne visiblement, car l’ailier néerlandais a déjà repéré un joueur avec qui il pourrait très bien s’entendre à l’avenir.

« Mon poste préférentiel ? C’est sur le côté gauche de l’attaque que je joue depuis 3-4 ans. Mais je peux jouer à plusieurs postes devant, comme à celui de numéro 10. Je pense que c’est à gauche que je suis le plus performant et que je pose le plus de soucis aux défenses adverses… Je pense que la connexion sur le terrain avec Alex Lacazette sera très bonne. Il fait de très bons appels », a livré Memphis Depay sur OL TV. Il est vrai que quelques combinaisons entre les deux joueurs ont déjà vu le jour en fin de rencontre face à l’OM, et que les fans lyonnais peuvent certainement s’attendre à un duo qui a les moyens de faire mal.