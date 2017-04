OL - Bastia : Lyon finalement contraint de jouer à Bastia !

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Même si dans un premier temps les footballeurs lyonnais ne voulaient pas disputer le match à Bastia, suite à l'agression des joueurs lors de l'échauffement, et après plus de 30 minutes de retard, la rencontre devrait finalement débuter à Furiani. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais auraient été finalement convaincus, ou probablement obligés d'accepter, qu'il était plus « raisonnable » de jouer ce match très important pour les deux formations, mais le délégué de la LFP aurait indiqué qu’au premier incident la rencontre serait définitivement interrompue. Le match devrait débuter finalement à 17h45.