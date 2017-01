OL : Aulas sacrément remonté contre Nice pour Grenier

Dans : OL, Mercato, OGCN.

La piste la plus chaude pour le départ de Clément Grenier s’est éteinte en cette fin de semaine, quand l’OGC Nice a reconnu qu’un accord n’avait pas pu être trouvé. La raison invoquée ? « Les conditions réclamées par l’OL ne sont pas compatibles avec ce que l’on veut faire. On a informé Lyon que ce n’était pas dans nos cordes », a fait savoir le directeur général du Gym, Julien Fournier. Une version qui a eu le don de faire hurler Jean-Michel Aulas, qui se demande comment le dirigeant azuréen en est arrivé à cette conclusion, alors que l’OL a, selon ses dires, proposé un prêt sans contrepartie.

« Julien Fournier, il rigole ? On a proposé un prêt gratuit. Clément ne s’est pas mis d’accord avec Nice, l’OL n’a rien à voir là-dedans. Et il ose dire que l’OL n’a pas fait d’effort », a balancé le patron de l’Olympique Lyonnais via les colonnes du Progrès. Une attaque qui tourne très certainement autour du copieux salaire de Clément Grenier, que Nice ne voulait pas prendre en charge dans sa totalité. Mais là, c’était certainement trop demandé à Lyon.