OL : Aulas riposte à Riolo sur Neymar, ça pique

Rentré ce mardi de Chine, Jean-Michel Aulas n'a pas traîné pour réagir aux propos de Daniel Riolo, qui s'était étonné des propos du patron de l'Olympique Lyonnais sur les éventuels 220ME dépensés par le PSG pour recruter. Via Twitter, le journaliste de RMC avait regretté les propos de Jean-Michel Aulas : « Le com d'Aulas sur l'éventuelle venue de Neymar est étourdissante ! Vu de loin impression que personne en FR ne veut qu'il vienne. Curieux ».

Ce mardi après-midi, le président de l'OL a fait savoir que Daniel Riolo s'était totalement planté dans son analyse. « Quand on est d mauvaise foi on peut changer d'avis quand on est bête c pour la vie : c'est le système économique qui est en cause pas PSG ???????? », a riposté Jean-Michel Aulas, histoire d'avoir le dernier mot. Suite au prochain épisode.