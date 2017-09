OL : Au départ, Lyon ne croyait pas du tout en Lacazette !

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur d’Arsenal, Alexandre Lacazette réussit un début de saison plutôt convaincant avec le club londonien.

Cela ne surprendra pas les observateurs français, qui ont bien vu que l’attaquant formé à Lyon était devenu avec le temps une véritable machine à buts, capable aussi d’avoir son rôle dans le jeu offensif. Une conséquence logique d’une longue période de progression, puisqu’au départ, le jeune Alexandre Lacazette ne faisait pas vraiment partie des plans sur le long terme concernant l’avenir du club rhodanien.

« C’est un joueur sur lequel nous n’avions pas misé au départ. Il a finalement toujours grandi dans l’adversité. Par exemple, il a signé son premier contrat professionnel bien après tous les coéquipiers de son âge, il n’en a que plus de mérite », explique ainsi Bruno Genesio au magazine anglais Four Four Two, qui a fait un portrait de l’international français. Et même chez une légende d’Arsenal, l’attitude et l’efficacité de Lacazette ont convaincu.

« Comme buteur, vous devez avoir cet orgueil, et il parait très confiant en lui-même. Les trois dernières saisons, il a inscrit plus de 20 buts en championnat, pourquoi ne le serait-il pas ? Les gens disent, « ce n’est qu’en Ligue 1 ». Mais la régularité est la régularité, peu importe dans quel championnat vous jouez », confié Ian Wright, persuadé que le nouvel attaquant d’Arsenal peut mettre tout le monde d’accord. C’est d’ailleurs pour le moment son efficacité maximale qui fait parler, puisque Lacazette a cadré 80 % de ses tirs, et a marqué un but sur son seul tir de l’extérieur de la surface cette saison.