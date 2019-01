OL : Zéro renfort en janvier, Carine Galli se mêle du mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Pour l’instant, le mercato hivernal est très calme à Lyon. Et à moins de grosses surprises, il ne devrait pas y avoir de bouleversements importants dans l’effectif de Bruno Genesio en janvier. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Consultante pour la Chaîne L’Equipe, Carine Galli est de ceux qui estiment qu’il n’y a aucune raison de s’agiter sur le marché des transferts pour le club rhodanien, bien positionné en Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

« Lyon a un effectif très large. En attaque, Bruno Genesio a beaucoup de solutions avec Terrier, Dembélé ou encore Traoré en plus de Memphis, Cornet et Fekir. De tout de façon, Lyon n’a pas besoin de recruter au mercato. Et il ne faut pas se dire qu’il faut acheter pour éliminer le Barça car de tout de façon, cela ne va pas se jouer sur un seul joueur. Et puis, encore heureux qu’un président de club n’a pas cette vision-là. Les supporters veulent une recrue, mais aux dernières nouvelles, ce ne sont pas eux qui font vivre le club financièrement » a estimé la journaliste, convaincue que cet effectif peut suffire à l’OL pour atteindre ses objectifs. Reste à savoir si cet avis sera partagé jusqu’au 31 janvier par Bruno Genesio, Florian Maurice et Jean-Michel Aulas.