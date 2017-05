OL : Attention à ne pas frimer contre l'Ajax, un spécialiste sonne l'alerte !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Sur le papier, l'Olympique Lyonnais a le statut de favori avant la demi-finale aller d'Europa League contre l'Ajax Amsterdam. Mais, pour franchir l'obstacle néerlandais, Maxime Gonalons et ses coéquipiers ne doivent surtout pas croire que cette double confrontation face à l'Ajax sera plus facile que les rencontres face à l'AS Rome ou Besiktas. Spécialiste du football néerlandais, Chérif Ghemmour tient à alerter les joueurs de l'OL, ils ne doivent pas se voir en position de force, sous peine d'une grosse déconvenue.

Car l'Ajax a beau être une formation jeune, elle a les moyens de faire plier l'Olympique Lyonnais surtout si on la prend de haut. « L’équipe est extrêmement jeune et possède toutes les caractéristiques de ce genre d’équipes : inexpérimentée, mais aussi insouciante et donc dangereuse. Si Lyon ne prend pas cette équipe au sérieux, il peut y avoir une espèce de syndrome «Coupe de France», se dire que le tirage est favorable, se relâcher en pensant que la qualification est dans la poche et se faire punir (…) Lyon et l’Ajax sont sur la même dynamique cette année en Europa League. Pour les deux équipes, on se dit qu’il peut se passer quelque chose. Mais si Lyon prend la double confrontation au sérieux, ils se qualifieront, l’Ajax est beaucoup plus inexpérimentée pour créer une énorme surprise face à une équipe de haut niveau comme peut l’être l’OL », explique, sur le site de l’OL, notre confrère de So Foot. On peut compter sur Jean-Michel Aulas pour ramener tout le monde à la réalité avant la première confrontation mercredi en fin d’après-midi à l’Amsterdam ArenA.