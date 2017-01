OL : Après Depay, Aulas en dit plus sur la suite du mercato

Dans : OL, Mercato.

Suite à la première arrivée hivernale de Memphis Depay, le marché des transferts de l'Olympique Lyonnais devrait être pratiquement bouclé selon Jean-Michel Aulas...

En préambule de ce mercato d'hiver, la direction lyonnaise, menée par l'entraîneur Bruno Genesio, avait prévenu que Lyon n'allait recruter que d'une manière qualitative. Et l'OL est en passe de réussir son pari puisque la venue de Menphis Depay, qui doit officiellement aboutir au cours des prochaines heures, va considérablement renforcer l'effectif rhodanien. Oui, mais voilà, ce transfert coûtera cher à l'OL puisqu'un accord avec Manchester United a été établi pour un montant de 16,5 ME plus 8 ME de bonus. En réalisant son sixième plus gros transfert de son histoire, le club lyonnais a donc sorti le chéquier en ce début d'année 2017. Mais ce sera peut-être tout pour le moment, sachant que l'arrivée du Néerlandais pourrait être la seule de ce marché hivernal, si l'on en croit les dires de Jean-Michel Aulas.

« On espère pour Depay, comme on avait espéré avec l’équipe féminine en faisant venir Alex Morgan, et pour le moment on n’est pas déçus. On a fait ce qu’il fallait pour l’équipe féminine et on va maintenant s’occuper aussi de l’équipe masculine. Et on ne va pas en rester là. D'autres arrivées cet hiver ? Je ne sais pas. On discute d’autres opérations, mais je pense que là on a beaucoup investi, plus que ce qu’on avait imaginé au départ, donc c’est le carburant qui va manquer », a avoué, sur RMC Sport, le président lyonnais, qui, sans exclure totalement la venue d'un autre joueur, estime cependant que le mercato de l'OL aura déjà été inespéré avec la venue de Memphis Depay.