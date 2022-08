OL : Une offre impossible à refuser pour Paqueta, Aulas tranchera

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'avenir de Lucas Paqueta est encore incertain, même si Peter Bosz n'hésite évidemment pas à aligner le milieu de terrain brésilien. Cependant, c'est Jean-Michel Aulas et personne d'autre qui décidera de son avenir à l'Olympique Lyonnais.

C’est le gros dossier de ces quatre dernières semaines du mercato lyonnais, Lucas Paqueta sera-t-il toujours un joueur de l’OL le 1er septembre au matin ? A cette question impossible de répondre à ce jour, même si le simple fait de se la poser laisse envisager que le milieu de terrain brésilien partira. Il est vrai qu’au sein de l’effectif de Peter Bosz, l’ancien joueur de l’AC Milan est celui dont la valeur comptable est la plus élevée. On parle en effet d’un possible transfert à 60 millions d’euros pour celui que Juninho était allé chercher pour trois fois moins il y a deux ans. Forcément, au moment où John Textor reprend les commandes du club rhodanien, le sujet financier est d’importance, même si l’homme d’affaires américain a remis de l’argent au pot pour aider au mercato lyonnais. Patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou marche sur des œufs avec le dossier Lucas Paqueta.

Paqueta avec une offre impossible à refuser, Aulas tranchera

S’il peut librement étudier et décider des suites à donner des éventuelles offres pour Houssem Aouar et Moussa Dembélé, le patron du mercato de l’OL admet sans détour que pour Lucas Paqueta c’est le boss du club qui aura le dernier mot. Interrogé sur un possible départ du milieu de terrain brésilien, qui a encore trois ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou ne se cache pas. « Pour l'instant, Lucas Paqueta est là et on est content qu'il soit là. Mais on ne maîtrise pas tout sur le marché des transferts et si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président de décider », a reconnu le responsable du recrutement de l’OL sur la chaîne qui diffuse la Ligue 1.