Dans : OL, Europa League.

Lourdement battu à Amsterdam ce mercredi sur le score de 4-1, l’Olympique Lyonnais se demande encore, plusieurs jours après, comment il a fait pour présenter une telle copie face à l’Ajax.

Inefficacité offensive, transparence totale au milieu, perméabilité incroyable en défense, Lyon a coulé comme rarement et au pire des moments. Jean-Michel Aulas en est bien conscient, lui qui a pesé ses mots pour expliquer ce lourd revers, tout en assurant qu’un retournement de situation était encore possible, tant l’OL peut faire mieux qu’à l’ArenA.



« J’ai revu le match dans la nuit. Il faut essayer d’analyser les points positifs. Cette équipe que nous avions prise en main pendant les vingt premières minutes a repris l’ascendant progressivement à la suite d’un certain nombre d’erreurs de notre part. Sans ces erreurs défensives, on pensait pouvoir résister à cette équipe de l’Ajax. Il reste un deuxième match. Et donc toujours la possibilité de renverser la vapeur. Surtout quand on n’a pas été bons et qu’on sait qu’on a la capacité à l’être. Il faut faire confiance aux gens qui sont expérimentés en gestion de crise, parce que c’est une crise. On doit trouver les éléments, les paroles, les actions qui vont se permettre de se remettre dans le bon sens. Parce que je suis persuadé que la qualification n’est pas perdue. Je suis convaincu qu’avec l’aide de tout un stade, on va transformer cet échec temporaire en réussite », a expliqué le président lyonnais sur RMC. Il faudra en effet une partition parfaite pour inverser la tendance, et miser également sur une défaillance de l’Ajax, qui n’est pas parue totalement intouchable lors de l’aller, malgré sa nette victoire.