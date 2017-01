OL : Adebayor donne sa version du rendez-vous avec Genesio

Dans : OL, Mercato.

A la recherche d’un renfort offensif en septembre dernier, l’Olympique Lyonnais avait contacté Emmanuel Adebayor (32 ans).

Les deux parties semblaient proche d'un accord jusqu’à l’entretien de l’attaquant avec Bruno Genesio. En effet, l’entraîneur du club rhodanien s’était finalement opposé à la signature de l’international togolais, agacé par ce revirement de situation. Mais quelques mois plus tard, Adebayor a profité d’un entretien avec l’AFP pour livrer une version bien différente.

« J'ai refusé le contrat proposé par Lyon pour pouvoir représenter mon pays, a révélé l’avant-centre libre de tout contrat. Ils m'ont demandé si je comptais aller à la CAN, j'ai tout simplement dit : "Oui". Ils ont dit: "Bon, ça va être compliqué". J'ai répondu : "C'est à vous de faire un choix mais moi je suis obligé d'y aller et de défendre les couleurs de ma nation". Il n'y avait aucune raison que je n'aille pas à la CAN. S'il y a le meilleur club au monde qui me dit: "Viens demain", je n'irai pas ! » Rappelons que l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas de club depuis l’été dernier.