OL : 21h le 8 janvier, Lyon fait un bide historique et s'agace

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Les responsables de la programmation des matches de foot doivent visiblement passer plus de temps devant la télé que dans les stades. Et on pourra encore une fois le constater ce dimanche soir au stade du Parc OL. En effet, l'affiche des 32es de finale de la Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier, deux clubs de L1, va faire un bide historique. Du côté du club rhodanien on n'attend pas plus de 12.000 spectateurs pour une rencontre qui débutera à 21h au tout début du mois de janvier, période la plus chaude sur le plan climatique comme tout le monde le sait...

Pour le stadium manager de l'Olympique Lyonnais, cette programmation est totalement surréaliste et c'est cette affiche qui paie les pots cassés. « On pouvait mettre des places à un euro si on le voulait, cela n’allait pas prendre. Il y a de quoi être en colère de nous faire jouer ce match à 21 heures », s’agace, dans Le Progrès, Xavier Pierrot, conscient que les supporters lyonnais ont de bonnes excuses pour ne pas faire le déplacement jusqu'au stade alors que la température sera négative au coup d'envoi.