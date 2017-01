OGCN : Nice a-t-il zappé la Coupe à Lorient ?

Dans : OGCN, Coupe de France, Coupe, Lorient.

Eliminé à Lorient ce dimanche dès son entrée en Coupe de France, l’OGC Nice a une nouvelle fois déçu en Coupe, comme ce fut le cas en Coupe d’Europe ou en Coupe de la Ligue. Il ne reste plus que le championnat désormais pour les Aiglons, qui ne méritaient pas beaucoup mieux au Moustoir. Maxime Le Marchand le reconnaissait même après la défaite, les Bretons en voulaient plus…

« Nous sommes déçus et frustrés car nous avions envie d’aller loin dans cette compétition. Les Lorientais nous ont bien serré au milieu, et nous n’avons peut-être pas assez joué sur la largeur. En seconde mi-temps, nous avons moins bien géré leurs offensives, et ils en ont profité. Ils avaient peut-être plus les crocs sur certains points, même si nous étions bien préparés. Pour rester en haut du classement, nous devrons corriger nos erreurs et ne pas réitérer de prestation comme celle d’aujourd’hui. Le haut niveau requiert de l’exigence à chaque rencontre. Nous allons nous remobiliser et tout donner pour effectuer une grosse seconde partie de saison. J’espère que cette défaite nous piquera au vif et que nous renouerons avec la victoire dès dimanche prochain face à Metz », a expliqué celui qui était le capitaine azuréen pour cette rencontre, et demande déjà une réaction à ses troupes.