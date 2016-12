Nantes : Un joueur taille Ligue des champions recruté au Portugal ?

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato, Foot Europeen.

La venue de Sergio Conceiçao aux commandes du FC Nantes a eu des effets positifs sur le plan sportif puisque les Canaris ont quitté la zone rouge de Ligue 1 après deux victoires consécutives. Et cela pourrait se prolonger avec également des retombées lors du mercato. Car le technicien portugais de Nantes semble avoir le désir de piocher dans son pays natal pour renforcer la formation nantaise cet hiver. Selon le quotidien A Bola, le FC Nantes souhaite recruter Paulo Oliveira, le défenseur du Sporting, et des contacts ont déjà été pris avec les dirigeants du club de Lisbonne. Mais pour l'instant, on est encore assez loin d'un accord, puisque Waldmera Kita offre 4,5ME, là où le Sporting réclame au moins 6ME pour Paulo Oliveira.

Agé de 25 ans, Paulo Oliveira a fréquenté toutes les équipes de jeunes de la sélection portugaise et compte également une cap avec les champions d'Europe en titre. Et même s'il n'est pas titulaire au Sporting, il a tout de même pris part à la campagne de son club cette saison en Ligue des champions, notamment contre le Real Madrid. Affaire à suivre.