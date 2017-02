Nantes : Kita promet l'apocalypse et la CFA s'il part

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C'est une évidence, le FC Nantes a retrouvé des couleurs depuis que Waldemar Kita a remplacé René Girard par Sergio Conceiçao sur le banc de son club. Mais il n'empêche que le président et propriétaire des Canaris a toujours bien des problèmes avec une large frange des supporters nantais. Cependant, se confiant ce samedi dans L'Equipe, Waldemar Kita tient à rappeler que sans lui le FCN serait dans un gros pétrin et que son éventuel départ provoquerait une catastrophe sportive.

Des propos qui vont évidemment faire réagir à Nantes. « À quarante-quatre ans, j’ai failli reprendre Nantes, mais, malheureusement, la Mairie a refusé mon projet et préféré Dassault. On voit les résultats et j’ai récupéré une maison où la plomberie, l’électricité, le chauffage étaient pourris. Je ne le savais pas. Mais je me souviens aussi de Jean-Luc Lagardère, ça n’a pas marché. Le pauvre a tout fait par amour du sport. François Pinault, c’est pire. Je serais fou à sa place, mais je le comprends. Bravo à lui. Bravo à Robert Louis-Dreyfus aussi ! Qu’est-ce qu’il a pris ! Vous ne les avez pas respectés, ils ont été considérés comme des merdes. Moi, cela fait dix ans que je me fais insulter dans le stade. Expliquez-moi pourquoi ? Seulement à cause des résultats ?, s’interroge le président du FC Nantes, qui affirme ne pas avoir d’autre solution que de rester aux commandes du club sous peine de désastre. Je n’ai pas beaucoup le choix. Si je me retire, et cela ne se fait pas comme ça vis-à-vis des employés, de la Mairie, de la Ligue, tout tombe ! Le club coule en CFA et j’ai des responsabilités. »