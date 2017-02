Nantes : Conceição n'a rien à redire... sauf sur l'arbitrage

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Metz.

Sergio Conceição, entraîneur de Nantes, après le nul à Metz (1-1) : « Nous sommes frustrés et tristes. On méritait les trois points ce soir, on en a perdu deux. On savait que la force de l'adversaire était le jeu direct. Je pense que le penalty pour Metz en toute fin de match est très généreux. On a confiance, on sait tous ce qu'on doit faire. Je ne suis pas content des deux points perdus, mais je suis content de la bonne mentalité affichée par l'équipe ».