Mercato : Nantes veut s'offrir un gros bug de l'OL !

Après un début de mercato en mode tranquille, le FC Nantes a subitement accéléré, Claudio Ranieri ayant convaincu Waldemar Kita que l'effectif nantais devait être renforcé. Mais d'ici jeudi minuit, le président nantais pourrait encore devoir signer au moins un chèque pour offrir un attaquant de plus à l'entraîneur italien.

Car Ranieri l'a constaté comme tout le monde, la force de frappe offensive du FC Nantes est loin d'être flamboyante. Et c'est dans ce but que les dirigeants nantais se sont mis en quête d'un attaquant supplémentaire, lequel ne sera finalement pas Rémy Cabella, le milieu offensif de l'OM semblant préférer l'ASSE. Et ce mardi, L'Equipe affirme que Waldemar Kita a renoué le contact avec Claudio Beauvue, qui cherche à partir du Celta Vigo et qui pourrait revenir en Ligue 1 par la grande porte après le fiasco de ses six mois passés à l'Olympique Lyonnais. Formé à Nantes, Claudio Beauvue ne serait pas insensible à cette offre des Canaris, même s'il se disait qu'il allait rejoindre Leganes. Reste à trouver un accord avec le club espagnol, qui semblait toutefois déjà avoir accepté le principe d'un départ de son attaquant, déjà cité à l'OM il y a quelques jours.