FCN : Humiliés par l'OL, les Canaris crient vengeance

Dans : FC Nantes, OL, Ligue 1.

Le FC Nantes, qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, savoure ce simple fait après avoir été en grand danger pendant la première moitié du championnat. Et au creux de la vague, les Canaris avaient subi une très lourde défaite 0-6 à domicile face à une équipe de Lyon qui s’était littéralement amusée. Un souvenir encore vivace dans l’esprit des joueurs du FCN, qui entendent bien montrer ce dimanche qu’ils ne sont plus du tout les mêmes qu’au match aller.

« Un score comme celui-ci reste dans les têtes. J’ai été humilié et personnellement, je suis un peu revanchard. Donc j’espère que l’on va prendre notre revanche. Lyon sonné après Amsterdam ? Ça peut. Les onze joueurs ont tout donné. Moralement, ils vont peut-être penser au match retour. Mais ils vont sans doute aussi avoir envie de rebondir vite pour retrouver de la confiance », a confié à Ouest France le défenseur Wilfried Moimbé, qui symbolise l’état d’esprit nantais, en n’élevant jamais la voie alors qu’il a perdu sa place de titulaire et regarde souvent le match de ses partenaires depuis les tribunes.