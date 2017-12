FCN : Pierre Ménès et Nantes « s’emmerdent » mutuellement sur Twitter

Ce dimanche après-midi, le FC Nantes s’est encore imposé sur le score de 1-0 contre Angers. Une victoire étriquée qui n’a visiblement pas enflammé Pierre Ménès. Sur son compte Twitter, le journaliste de Canal + avoué qu’il s’était « emmerdé » devant la prestation des hommes de Claudio Ranieri. Via un Tweet qui risque de faire le buzz, le club nantais a répondu à Pierre Ménès d’une phrase courte et limpide : « tu nous emmerdes aussi Pierrot ». Voilà qui est clair…

Nantes mène 1-0 sur peno et défend à 6. Injouable pour un faible Angers. Et nous? On s’emmerde