Officiel : Terence Kongolo à Monaco jusqu'en 2022

Photo AS Monaco FC

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'AS Monaco a officialisé ce lundi soir la signature jusqu'en 2022 de Terence Kongolo, le défenseur international néerlandais de Feyenoord. Agé de 23 ans, Kongolo se réjouit de rejoindre le club de la Principauté. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco. Après ce que j’ai vécu avec mon club formateur, je vais découvrir un nouveau challenge excitant, dans un club prestigieux et ambitieux. J’ai hâte de rencontrer le staff, mes nouveaux coéquipiers et faire le maximum sur le terrain pour aider le groupe », confie, sur le site officiel de l’AS Monaco, le nouveau défenseur des champions de France.

De son côté, Vadim Vasilyev se félicite bien évidemment de cette signature. « Bienvenue à Terence Kongolo que nous sommes ravis d’accueillir à l’AS Monaco. C’est un jeune joueur aguerri puisqu’il a disputé de nombreuses saisons au plus haut niveau avec le Feyenoord Rotterdam, club avec lequel il a remporté plusieurs titres et disputé de nombreux matchs de Coupe d’Europe. Nous croyons beaucoup en son potentiel et nous sommes convaincus qu’il trouvera à Monaco les conditions pour s’épanouir ici », explique le vice-président de l'AS Monaco.