Officiel : Gaspar prêté par Monaco au Cercle Bruges

Comme pressenti par Jean-Michel Aulas lors de son départ de l'Olympique Lyonnais, Jordy Gaspar jouera bel et bien au Cercle Bruges la saison prochaine. Malgré son arrivée estivale à l'AS Monaco et sa signature jusqu'en 2020, le latéral droit est prêté un an sans option d'achat au club satellite de l'ASM, où Djibril Sidibé a prolongé. Au sein du club de deuxième division belge, Gaspar va retrouver cinq Monégasques : Nardi, Mexique, Tormin, Muyumba et Cardona.