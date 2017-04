Monaco : Vasilyev refuse d'être « pris en otage par ce type d’acte ignoble »

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et l'AS Monaco, le vice-président du club de la Principauté a réagi à l'attaque dont l'équipe allemande a été la cible mardi soir. Après avoir remercié l'ensemble des parties impliquées dans ce dossier, et notamment les supporters des deux clubs, Vadim Vasilyev a prévenu qu'il était solidaire de la décision prise de faire jouer ce match ce mercredi, estimant que cela était une vraie réponse courageuse face aux actes commis.

« Tout d'abord je veux redire tout mon soutien et toute mon amitié au Borussia Dortmund et au joueur qui a été blessé, Marc Bartra. Ce sont des événements ignobles qu'on n'aimerait ne jamais connaître. Je veux également féliciter tous nos supporters pour leur comportement irréprochable et pour leur soutien. Nous faisons tout notre possible pour accompagner ceux qui ont souhaité rester cette nuit pour assister au match ce mercredi soir. Il faut également féliciter les supporters allemands pour leur générosité. Le match va bien avoir lieu ce mercredi soir, les conditions sont évidemment compliquées. On s'est bien sûr posé la question de jouer cette rencontre mais le football ne doit être pris en otage par ces individus. L'UEFA, le Borussia Dortmund et nous sommes sur la même ligne. Je veux également remercier la LFP, les diffuseurs et les clubs français qui ont été solidaires pour nous aider à décaler la rencontre samedi . Nous allons accompagner nos joueurs pour traverser au mieux cette situation. Le football sera plus fort que ce type d'acte ignoble », a expliqué le vice-président de l’AS Monaco qui sera évidemment ce mercredi soir dans les tribunes du Signal Iduna Park.