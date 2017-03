Monaco : Subasic rigole de sa grosse bourde

Dans : Monaco, Ligue 1.

A quelques jours du match retour de Ligue des champions face à Manchester City, où il n'avait déjà pas été au sommet de son art, Danijel Subasic s'est également bien planté samedi contre Bordeaux. Le gardien de but de l'AS Monaco a voulu finasser face à Diego Rolan et il a encaissé un but, heureusement pour lui, qui n'a pas eu de conséquence pour le club de la Principauté. Mais le portier croate de l'AS Monaco le sait, il va falloir éviter ce genre d'énorme bourde face aux Citizens. Et ça tombe bien, Subasic a trouvé la solution.

« Si le match contre Bordeaux a été difficile ? Oui, surtout à la fin, quand j'ai fait la passe décisive. C'est la vie, cela arrive parfois, mais ça va passer. Le plus important, c'est qu'on ait gagné et qu'on reste en tête du championnat. Que vais-je faire si la situation se reproduit mercredi contre Manchester City en Ligue des Champions ? Je ferai un crochet », a lancé, avec un sourire en coin, le gardien de but de l’AS Monaco. Les supporters de l'ASM espèrent effectivement que Danijel Subasic en a fini avec ce genre de boulettes qui sont un peu gênantes quand même lorsque l'on évolue à ce niveau.