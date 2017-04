Monaco : Plus de 105ME, Aguero... Man City a un plan pour Mbappé

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Cible prioritaire de tous les plus grands clubs européens en vue du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait recevoir une offre record de Manchester City.

À seulement 18 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs d'Europe. C'est en tout cas ce qu'il démontre semaine après semaine sur la scène continentale. Brillant et ultra-décisif sous le maillot de Monaco, avec qui il a notamment marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs de Ligue des Champions pour qualifier son club en demi-finale, l'attaquant français est au cœur de toutes les attentions. Tous les plus grands clubs d'Europe sont prêts à faire des folies pour le recruter. Si le Real Madrid de Zinédine Zidane semble avoir une petite longueur d'avance dans ce dossier, les autres formations n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est notamment le cas de Manchester City.

En effet, selon The Express, les Citizens envisagent de battre le transfert record de Paul Pogba à MU (105 ME) pour attirer Mbappé. Dans l'idée de libérer une place offensive, et le budget salarial qui va avec, Pep Guardiola souhaite même se séparer de Sergio Aguero. Mais avant de penser à tout cela, Man City devra d'abord convaincre Mbappé et l'ASM, qui n'a pas l'intention de lâcher sa pépite en vue de la saison prochaine. Mais avec la puissance financière des clubs anglais, tout est possible...