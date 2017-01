Monaco : Mbappé n'est pas assez grand pour partir au mercato

Dans : Monaco, Ligue 1.

Véritable pépite de l'AS Monaco, Kylian Mbappé se révèle cette saison... Mais ce n'est que le début car le jeune attaquant monégasque souhaite écrire l'histoire de son club.

Depuis son plus jeune âge, Mbappé est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français. Cette saison, après son Euro victorieux avec l'équipe de France U19, l'attaquant fait peu à peu son trou dans l'effectif de Jardim. Remplaçant derrière Bernardo Silva et Lemar sur les côtés, mais aussi derrière Falcao et Germain dans l'axe, Mbappé a su faire fructifier son temps de jeu pour se montrer décisif. Auteur de six buts et de six passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 18 ans montre qu'il a déjà les capacités pour jouer au plus haut niveau. Et les plus grands européens rêvent tous de l’accueillir dans leur groupe, mais il ne souhaite pas quitter Monaco tout de suite car il veut marquer l'histoire de son club formateur comme l'a fait son idole Thierry Henry.

« J'ai envie d'être un grand joueur. Et je pense que les grands joueurs, partout où ils sont passés, ils se sont imposés et ont laissé leurs traces. Partir comme ça aujourd'hui… Certes, j'ai le record du plus jeune joueur, plus jeune buteur. On s'en souvient, mais à moitié. On s'en souvient aussi parce que Thierry Henry est devenu un grand joueur. Les grands joueurs veulent toujours laisser une grande marque. C'est ce que je veux faire à Monaco. Aujourd'hui, je n'ai pas fait assez pour m'en aller. Après, dans le football, tout est possible. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de m'imposer et faire quelque chose de bien ici », a confié, sur RMC, le jeune attaquant de Monaco, qui se voit donc poursuivre sa formation en Ligue 1 avant de partir vers un très grand club.