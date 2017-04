Monaco : Mbappé laisse de l'espoir au PSG pour le titre

Dans : Monaco, Ligue 1.

Kylian Mbappé, attaquant de Monaco, après la victoire contre l'OL (1-2) : « À chaque match, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. Le coach me donne ma chance, je l'ai saisis. C'est une victoire importante, mais tous les matchs seront difficiles jusqu'à la fin. C’est un pas important vers le titre. Venir gagner à Lyon, je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes qui l’ont fait comme ça. Mais on sait qu’il nous reste quatre matchs à jouer. Et avec l’accumulation des rencontres, chaque match sera difficile. On va jouer contre des équipes qui jouent le maintien, d’autres qui jouent l’Europe. C’est peut-être une grande victoire, mais le championnat est loin d’être plié. D’un match à l’autre, il peut se passer plein de choses », a-t-il déclaré sur Canal+.