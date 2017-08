Monaco : Mbappé demande à partir, le PSG et les autres gros sont là !

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen, PSG.

C'est désormais plus qu'une rumeur, Kylian Mbappé souhaite quitter l'AS Monaco lors de ce mercato, estimant que le club de la Principauté n'a pas tenu sa parole en vendant de nombreux cadres, mais également en ne lui proposant pas de prolongation digne de ce nom. Les plus grands clubs européens sont déjà à l'affût dont le PSG.

Après le feuilleton Neymar, les amateurs de mercato vont pouvoir enchaîner avec celui qui aura pour vedette Kylian Mbappé. Ce jeudi, L'Equipe confirme l'information dévoilée il y a 24 heures par @ParisUnited6, à savoir que l'attaquant vedette de l'AS Monaco a annoncé à ses proches et même à certains de ses coéquipiers qu'il souhaitait quitter la Principauté dès cet été. Car Kylian Mbappé n'a pas apprécié que les dirigeants monégasques vendent plusieurs titulaires indiscutables de la saison passée. Et la cession de Benjamin Mendy à Manchester City la semaine passée aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De même, à ce jour Vadim Vasilyev n'a pas répondu à une demande de prolongation de contrat transmise par le clan Mbappé. Le divorce pourrait donc être rapidement consommé.

« À ceux qui l’interrogent, il s’est donné une semaine pour partir. Sa famille et ses conseils ont multiplié les rendez-vous depuis plusieurs mois et ont une vision précise des projets et du marché. Avec une obsession : un statut de titulaire », précise le quotidien sportif. Parmi les clubs intéressés, on compte ce qui se fait de mieux en Europe. Le Real Madrid, même si la cote des Merengue a baissé; le FC Barcelone, qui pourrait réinvestir une très grande partie des 220ME du transfert de Neymar; Manchester City, Guardiola ayant rencontré et impressionné auprès du clan Mbappé; Liverpool, où Klopp a lui aussi rencontre l'attaquant français et bien entendu...le Paris Saint-Germain. Même si Monaco semble refuser de le vendre au PSG, Kylian Mbappé est lui très tenté par le projet parisien, notamment dans sa version Neymar. Mais si Antero Henrique a confié au joueur monégasque qu'il ne craignait pas de soucis financiers, Kylian Mbappé aurait lui des craintes sur une éventuelle interdiction de Coupe d'Europe pour Paris avec ce double transfert lors de ce mercato.