Philippe Clément en grand danger à Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco ne finira pas sur le podium de la Ligue 1 et cela pourrait valoir à son actuel entraîneur, Philippe Clément, quelques soucis professionnels une fois que la saison sera terminée.

Le nul (0-0) obtenu dimanche à Louis II contre le LOSC a sonné le glas des illusions monégasques de finir à l'une des trois premières places du classement. Mathématiquement, un scénario délirant pourrait permettre à Monaco de finir troisième (trois victoires de l'ASM et trois défaites de l'OM), mais du côté des responsables du club de la Principauté, on ne croit plus au Père Noël. Une fois de plus, on ne verra pas la Ligue des champions sur le Rocher et cela commence à agacer pas mal de monde. Selon Sacha Tavolieri, Philippe Clément est conscient que son avenir est probablement menacé dans les plus brefs délais une fois que la 38e journée de Ligue 1 sera terminée le 3 juin prochain.

Clément débarqué par Monaco ?

🔚🔴 Ça sent le départ pour Philippe #Clément à l’#ASMonaco.

🇧🇪 Déçu par le manque de considération à son égard, l’ex-#DiablesRouges s’attend être limogé par les pontes de l’#ASM en fin de saison. Nostalgique de son épopée au #Clubbrugge, il a récemment échangé avec la direction. pic.twitter.com/SSMokGfRfI — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 16, 2023

Arrivé à l’AS Monaco le 3 janvier 2022 après le départ de Niko Kovac, et sous contrat jusqu’en juin 2024, Philippe Clément s’attend à être débarqué. « Ça sent le départ pour Philippe Clément à l’AS Monaco. Déçu par le manque de considération à son égard, l’ex-Diables Rouges s’attend à être limogé par les pontes de l’ASM en fin de saison. Nostalgique de son épopée au Club Bruges, il a récemment échangé avec la direction », annonce le journaliste belge, qui voit bien Philippe Clément rapidement rebondir en Belgique. Sur le banc de Bruges, l'ancien international belge avait décroché deux titres nationaux (2020,2021) et en Ligue des champions, son équipe avait même tenu en échec le PSG (1-1), signant finalement un contrat à durée indéterminé avec son club. Mais la tentation monégasque avait été trop grande.