Monaco : Les gros bras européens se battent pour Lemar

Dans : Monaco, Mercato, Liga, Premier League.

Annoncé comme titulaire pour le match amical de l'équipe de France contre l'Espagne mardi, Thomas Lemar continue d'attirer les convoitises en vue du prochain mercato estival.

Recruté par l'AS Monaco à Caen pour quatre millions d'euros durant l'été 2015, Thomas Lemar pourrait repartir pour dix fois plus. Très bon cette saison, au cours de laquelle il a déjà marqué onze fois et délivré huit passes décisives en 38 matchs, l'attaquant jouit d'une belle cote sur le marché des transferts. Si de grands clubs anglais, comme Chelsea, Liverpool et Manchester City, s'intéressent de près à lui, ses principaux courtisans se trouvent en Liga.

En effet, selon L'Equipe, l’ailier de 21 ans est toujours pisté par l’Atletico Madrid, qui compte bien retenter sa chance à l'inter-saison après avoir proposé, en vain, 25 ME à Monaco l'été dernier. Et si les Colchoneros veulent s'attacher les services de l’international français, ils devront revaloriser leur offre pour battre la concurrence, désormais composée du... FC Barcelone. Impressionné par les prestations du joueur monégasque en Ligue des Champions, le Barça garde un œil sur le polyvalent Lemar, qui pourrait bien plier les gaules l'été prochain si tout le monde y trouve son compte...