Monaco : Leader, mais pas d'enflammade prévient Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre Nice (3-0) : « L'important ce soir c'est la victoire, peu importe le score. En première mi-temps, c'était équilibré, mais Monaco était un peu plus fort. En deuxième période, nous avons mis plus de pression au milieu de terrain, nous avons gagné le contrôle du ballon et donc nous avons eu plus d'occasions. Nous connaissions bien le jeu de Nice, une équipe qui joue bien au ballon. On savait qu'il fallait passer par les couloirs, il y avait des espaces et les buts sont venus de là. Nous sommes premiers, mais il reste encore beaucoup de matchs, avec beaucoup de points encore à prendre. Trois points d'avance à cette date, ce n'est rien. Paris reste la favori pour moi. Je crois que nous méritons cette victoire, comme le nul de la semaine dernière était mérité à Paris. Je suis content, nous sommes sur une bonne dynamique. Ce soir, nous avons eu une bonne attitude défensive. Je suis fier de Falcao. J'avais dit qu'il ferait une bonne saison, il me donne raison pour le moment. Cette équipe progresse, c'est bien, mais je dis aux joueurs de ne pas s'enflammer. Nous avons un match important à Montpellier mardi, il faudra ramener un résultat ».