Monaco : Benjamin Mendy demande à partir pour Man City !

L'effectif monégasque pourrait bien s'alléger sacrément dans les jours qui viennent puisque quelques joueurs, auréolés du titre de champion de France, semblent devoir ranger leur placard à la Turbie et prendre des destinations plus au Nord. Si les cas Fabinho et Kylian Mbappé ne sont pas réglés, Tiémoué Bakayoko est lui tout proche de signer à Chelsea, tandis que ce samedi L'Equipe annonce que Benjamin Mendy a demandé vendredi à ses dirigeants et à Leonardo Jardim un bon de sortie pour signer à Manchester City.

Arrivé l'été dernier de l'Olympique de Marseille, la latéral international de l'AS Monaco rêve de la Premier League, et un entretien personnel avec Pep Guardiola l'a convaincu que les Citizens étaient le bon choix, alors même que Liverpool et Chelsea faisaient le forcing. Selon le quotidien sportif, Monaco et Manchester City négocient depuis quelques jours, mais l'ASM ne laissera pas partir son joueur à moins de 45ME, pas mal pour un latéral acheté 15ME il y a un an. Si le club anglais trouve le bon montant pour son offre, alors il ne semble faire aucun doute que Benjamin Mendy partira cet été. Encore une fois Leonardo Jardim va probablement devoir composer avec une formation largement remaniée.