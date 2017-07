Monaco : Benjamin Mendy à Man City, c'est chaud pour 56ME !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Le départ de Benjamin Mendy de l'AS Monaco semble désormais imminent. En effet, ce jeudi, le Times annonce que l'international tricolore des champions de France s'apprête à s'engager avec Manchester City. Le très sérieux quotidien anglais précise que le défenseur de 23 ans devrait signer chez les Citizens « dans les prochains jours », un an seulement après avoir rejoint le club de la Principauté en provenance de l'Olympique de Marseille.

Pep Guardiola souhaitait recruter Benjamin Mendy à l'occasion d'un mercato musclé, le technicien espagnol des Citizens ayant obtenu de ses dirigeants une enveloppe de 340ME pour se renforcer durant ce marché estival des transferts. Pour s'offrir le défenseur de Monaco, Manchester City aurait accepté de verser 56ME, un montant colossal mais que le club anglais s'apprête à payer sans trop discuter. Le titre national et le parcours européen de l'ASM n'ont échappé à personne, et rien ne dit que d'autres joueurs de Leonardo Jardim ne prendront pas le chemin de la Premier League lors de ce mercato. On pense bien évidemment à Thomas Lemar ciblé par Arsenal, sans parler de Kylian Mbappé.