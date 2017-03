Mercato : Les cinq stars de Monaco que l’Angleterre va s’arracher

Dans : Monaco, Mercato, Premier League, Le choix des rédactions.

Une attaque de feu depuis la première journée de Ligue 1, un classement qui interpelle forcément devant le PSG, et cerise sur le gâteau une campagne en Ligue des Champions avec deux clubs anglais mis au tapis (Tottenham et Manchester City), l’AS Monaco voit les yeux de toute l’Europe se braquer sur son incroyable réservoir, en particulier sur le plan offensif.

Le club de la Principauté va devoir s’accrocher à ses meilleurs éléments s’il veut rester compétitif la saison prochaine, car l’Angleterre rêve de faire une véritable razzia au sein de l’effectif de Leonardo Jardim. La radio anglaise Team Talk a fait le point sur la situation, et cinq joueurs font clairement saliver les meilleurs clubs de Premier League.

Dans l’ordre croissant des indemnités de transferts envisagées, on trouve tout d’abord Fabinho, véritable couteau suisse de la troupe, et qui monte en puissance d’année en année, avec une véritable révélation depuis qu’il est passé milieu de terrain axial. Suivi par Arsenal, mais surtout les deux clubs de Manchester, il est estimé à 30 ME. Vient ensuite Thomas Lemar, acheté à Caen il y a deux ans et qui a su étoffer son bagage de dribbleur pour être un passeur décisif hors pair, mais aussi un tireur de coup-franc grâce à sa splendide frappe de balle. Liverpool, Everton et Manchester City le veulent, pour un prix qui pourrait atteindre 35 ME. On monte encore plus haut avec Tiémoué Bakayoko, qui a scotché l’Angleterre avec ses performances en Ligue des Champions, et possède un jeu box-to-box qui plait beaucoup à Manchester United, Chelsea et Arsenal. Il faudra débourser 50 ME pour décrocher le gros lot avec le Franco-Ivoirien.

Avec le duo final, on passe aux choses vraiment sérieuses avec Bernardo Silva. Le Portugais, qui sait être décisif dans les grands rendez-vous, a gagné en régularité et met ses défenseurs au supplice. Sa marge de progression semble encore grande, ce qui peut faire monter les enchères jusqu’à 65 ME. Pas de quoi faire peur à Chelsea et à Manchester United, qui suivent la transformation épatante de Bernardo Silva sur ces dernières saisons. Enfin, forcément, cette liste se termine avec la sensation Kylian Mbappé, qui affole véritablement les compteurs et vaudrait désormais 90 ME selon la radio anglaise. Arsène Wenger rêverait de le faire venir à Arsenal pour prolonger le parallèle avec Thierry Henry, tandis qu’une fois encore, Manchester United serait aussi sur le coup.